Россия и Китай выступили против политизации спорта

Россия и Китай выпустили совместное коммюнике по итогам 29‑й встречи глав правительств РФ и КНР, в котором подвергли критике политизацию спорта в мире.

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«Китайская сторона высоко оценила уровень проведения в России спортивных Игр стран БРИКС в открытом формате. Стороны придают большое значение роли объединений ШОС и БРИКС и проводимых под их эгидой мероприятий в укреплении спортивных связей между странами, а также развитии олимпийских, неолимпийских, паралимпийских и национальных видов спорта. Россия и Китай выступают против политизации спорта и его использования в качестве инструмента дискриминации спортсменов по признакам гражданства, языка, религии, политическим и иным убеждениям, расовому или социальному происхождению, будут побуждать мировое сообщество к равноправному международному спортивному взаимодействию, отвечающему духу ценностей спорта», — приводит текст коммюнике официальный сайт правительства РФ.

Напомним, на прошедшей Олимпиаде-2024 в Париже приняло участие 15 российских спортсменов в нейтральном статусе.