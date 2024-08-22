Министр спорта Польши считает, что Дуда не подходит на должность главы МОК

Министр спорта и туризма Польши Славомир Нитрас высказал мнение, что глава страны Анджей Дуда не подходит на должность президента Международного олимпийского комитета (МОК). RT на русском

«Я внимательно наблюдаю за тем, что происходит в МОК. Мне кажется, что наилучшей формулой является такая, когда во главе организации стоит выдающийся в прошлом спортсмен», — сказал Нитрас в эфире радиостанции RMF FM. Спорт день за днем

20 августа экс-президент Польши Александр Квасьневский сообщил, что Дуда намерен стать президентом МОК. Lenta.ru