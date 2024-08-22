Сборная России по ресторанному спорту выиграла международный чемпионат в Сеуле
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федерацию ресторанного спорта России. Мероприятие насчитывало более 300 участников из 19 стран мира.
Отмечается, что все российские участники, выступавшие под флагом страны, выиграли золотые медали. Соревнования проводились в индивидуальном и командном форматах.
«За семь лет существования в состав Всемирной федерации ресторанного спорта вошли представители федераций 76 государств мира. И команда России в условиях жесточайшей конкуренции доказала высокий уровень ресторанного спорта. Несмотря на сложную международную обстановку, в этом чемпионате приоритетом были достижения, а не политика, как в иных видах спорта», – отметил председатель комитета по сервису и гостеприимству Евразийского рейтингового агентства Александр Рабинович.
Всемирная федерация ресторанного спорта основана в июне 2017 года, ее штаб-квартира расположена в болгарском Бургасе. В состав входят 76 национальных федераций, которые объединены в три континентальные федерации – Азии, Африки и Европы, представляющие кухни со всего мира. Восьмой чемпионат мира по ресторанному спорту пройдет в мае 2025 года в Марокко.
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