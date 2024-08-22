Сборная России по ресторанному спорту выиграла международный чемпионат в Сеуле

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федерацию ресторанного спорта России. Мероприятие насчитывало более 300 участников из 19 стран мира.

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Отмечается, что все российские участники, выступавшие под флагом страны, выиграли золотые медали. Соревнования проводились в индивидуальном и командном форматах.

«За семь лет существования в состав Всемирной федерации ресторанного спорта вошли представители федераций 76 государств мира. И команда России в условиях жесточайшей конкуренции доказала высокий уровень ресторанного спорта. Несмотря на сложную международную обстановку, в этом чемпионате приоритетом были достижения, а не политика, как в иных видах спорта», – отметил председатель комитета по сервису и гостеприимству Евразийского рейтингового агентства Александр Рабинович.

Всемирная федерация ресторанного спорта основана в июне 2017 года, ее штаб-квартира расположена в болгарском Бургасе. В состав входят 76 национальных федераций, которые объединены в три континентальные федерации – Азии, Африки и Европы, представляющие кухни со всего мира. Восьмой чемпионат мира по ресторанному спорту пройдет в мае 2025 года в Марокко.

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