Задержанный в России блогер Карту получит консульскую помощь от Израиля

Генеральное консульство Израиля в Санкт-Петербурге сообщило, что власти еврейского государства осведомлены о ситуации с задержанным в России израильтянином Джошуа Карту и готовы оказать ему консульскую помощь. Об этом сообщают «Известия».

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Как уточнили в консульстве, Карту получит консульскую помощь в соответствии с российскими и международными законами.

«Генеральное консульство Израиля в Санкт-Петербурге осведомлено о ситуации. Мы привержены тому, чтобы оказать необходимую консульскую поддержку задержанному гражданину Израиля Джошуа Карту в полном соответствии с российским законодательством и соответствующими международными соглашениями», — сообщили в дипмиссии.

Напомним, что гражданин Израиля Джошуа Карту в последние несколько лет проживал в России. При этом он находится в международном розыске по запросу со стороны США — его подозревают в мошенничестве. 21 августа мужчина был задержан по запросу Белого дома.