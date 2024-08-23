Александра Трусова рассказала о свадьбе с Макаром Игнатовым.

© Sports.ru

«Не знаю, романтик ли я, но я точно знаю, что я обожаю делать приятные сюрпризы дорогим и близким мне людям! Я получаю от этого огромное удовольствие — и в эти моменты я счастлива! Красивый праздник — именно про это.

О красивом платье, как у принцессы, и красивой свадьбе я, конечно же, как и многие девочки, мечтала — и большое спасибо большое Яне Александровне (Рудковской) за то, что помогла превратить мечту в реальность!

Платье было выбрать непросто — с первым, для официальной церемонии, я определилась сразу, а вот со вторым было очень сложно — пришлось собирать «консилиум»: мама, мои подруги, Яна Александровна, Юлия Прокип и Андрей Ревко. Мы выбрали пять вариантов, сократили до трех — и в итоге я назвала победителя! Было «страшно» ошибиться.

А замуж выходить не страшно — никакого сходства с соревнованиями! Это не состязание, а наш незабываемый день, наполненный трогательными и счастливыми моментами!

Конечно, мы очень волновались: в ЗАГСе с трудом надели друг другу кольца, потому что руки дрожали! Но после официальной церемонии волнение почти ушло — и я полностью окунулась в атмосферу волшебства.

Немного переживала, когда шла по траве на каблуках в шикарном платье — вдруг споткнусь и упаду! Но все прошло отлично!» – сказала Трусова (после замужества – Игнатова).