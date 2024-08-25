Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров рассказал о борьбе с ленью. Его слова приводит РИА Новости.

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Спортсмен заявил, что для этого в жизни должна быть дисциплина.

«Она у меня на протяжении моей карьеры закалялась и воспитывалась. Да, лень есть, но мне необходимо ее преодолевать, чтобы лучше чувствовать себя. Устаю от того, что валяюсь и ничего не делаю. И всегда уставал», — поделился он.

Ранее Костомаров рассказал о трудностях жизни с протезами. Он отметил, что в быту их сложнее всего надевать.

В январе 2023-го Костомарова госпитализировали с пневмонией и гриппом B. Из-за продолжительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом и аппарату искусственной вентиляции легких у него началось отмирание тканей. Врачи ампутировали фигуристу обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки и несколько пальцев левой. Позднее ему установили протезы на ноги и правую руку.