Губерниев сравнил Загитову с Пушкиным и Гоголем

Журналист Дмитрий Губерниев отреагировал на слова фигуристки Алины Загитовой, которая заявила, что не обращает внимание на его комментарии в свой адрес, передает Sport24.

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«Фраза: «Что бы они делали без моего имени»? Мне лично вообще очень сложно жить без Пушкина, без Гоголя, Чехова. И без писательницы-исказительницы — Алины Загитовой», — сказал Губерниев.

19 июня фигуристка защитила дипломную работу. Она получила отличную оценку за диплом по теме «Продюсирование и культурная политика».

Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр в 2018 году. Помимо золота Игр, в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, однако о ее завершении так и не объявила.