Отец экс-полузащитника московского «Локомотива» Александра Алиева, который призвал ВСУ убивать мирных граждан в Курской области, заявил RT, что не общается с сыном.

«С нами он не общается, нам он не звонит», — сказал он.

Мужчина утончил, что сын перестал контактировать с родными с 28 февраля 2022 года.

Мама Алиева высказалась после его призыва убивать мирное население Курска

Ранее экс-полузащитник московского «Локомотива» Александр Алиев призвал ВСУ убивать мирное население Курской области.

Спортсмен родился в Хабаровске. Его родители ещё прошлой осенью жили в Курске.