Бывшего футболиста Алиева захотели признать террористом

Экс-футболиста московских клубов «Спартак» и «Локомотив» и сборной Украины Александра Алиева потребовали признать террористом в России за его призыв убивать мирное население Курской области. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Ранее Александр Алиев, который родился в Хабаровске и до 12 лет жил в России, опубликовал видеообращение на русском языке, в котором призвал ВСУ не только продвигаться в Курской области, но и «убивать эту нечисть, убивать мирное население».

После этого члены движения «Ветераны России» обратились в Генпрокуратуру и в Следственный комитет РФ с требованием проверить высказывания Алиева на предмет нарушения статьи 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма», отмечает канал.

При этом бывшего футболиста после его высказываний потребовали также включить в реестр террористов и экстремистов.

Мама Алиева высказалась после его призыва убивать мирное население Курска

«Необходимо, чтобы он предстал перед российским правосудием. (…) Его нужно внести в список экстремистов, несмотря на то что он не в РФ», - заявил председатель «Ветеранов России».

Вооруженные силы Украины перешли госграницу РФ 6 августа, взяв под контроль ряд населенных пунктов. Российские войска остановили противника. В Минобороны РФ сообщили, что в период с 6 по 24 августа потери ВСУ в Курской области составили свыше 5,5 тыс. военнослужащих, 71 танк, 30 БМП, 57 БТР, 372 ББМ.