Комментатор Алексей Попов ушел с «Матч ТВ»

Известный комментатор Формулы-1 Алексей Попов объявил о своём уходе из штата сотрудников телеканала «Матч ТВ».

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«Сегодня последний день августа. А значит, и лета (Попов писал сообщение 30 августа. — Прим. «Чемпионата»). А для меня — последний день в штате. С августа 1991. «Спорт-Экспресс», ВГТРК, САМИПА, ВГТРК, «Рен», ВГТРК, «Матч». Да, всегда были и куча собственных проектов, и разовых или более-менее регулярных историй, но всегда где-то работал.

И вот новое чувство. 50 лет. После 33 лет стажа. Трудно сказать — какое именно. Но новое. Всем спасибо за совместную работу. У меня была возможность «зацепиться любой ценой» но по ряду причин для меня это было невозможно. По факту для зрителей ничего не изменится — отдельные регбийные матчи или, скажем, гонки ДТМ, буду вести и дальше.

И спасибо всем, кто читает, слушает, смотрит, заходит. Да, лето заканчивается. Но завтра первый день осени. Полно спорта, друзья! Впереди много классных соревнований! Много игр. Много гонок! Ещё не раз погаснут огни! Но они всегда зажгутся вновь!» — написал Алексей в социальных сетях.