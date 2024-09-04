Алина Загитова назвала два бьюти-продукта, которые всегда лежат в её сумке

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, российская фигуристка Алина Загитова назвала бьюти-продукты, которые всегда лежат в её сумке.

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— Есть ли у тебя на лице любимые зоны, которые ты любишь подчёркивать?