«Если нет, то и встречаться незачем»: Трусова рассказала о свадьбе с Игнатовым

Российские фигуристы Александра Трусова и Макар Игнатов рассказали, почему решились на свадьбу так быстро — спустя несколько месяцев после начала отношений. Об этом они рассказали в интервью Hello! Magazine.

© Газета.ру

«Я всегда считала, что смысла долго встречаться и жить вместе до свадьбы нет. Ну и мама мне это говорила. Поэтому Макара я сразу предупредила: если нет серьезных намерений, то и встречаться незачем», — заявила Трусова.

«А у меня внутренняя антипатия к традициям. Но воспитание, согласно которому порядочный человек обязан жениться, взяло верх», — добавил Игнатов.

Свадебная церемония фигуристов состоялась 17 августа.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Щербаковой. Каори Сакамото из Японии замкнула тройку призеров. Перед награждением призеров Трусова отказывалась идти на церемонию и на эмоциях заявила о том, что она больше никогда не выйдет на лед. 16 августа Евгений Плющенко, под чьим руководством занимается Трусова, рассказал, что нет речи о возвращении фигуристки в спорт, и отметил, что она выступит только на контрольных прокатах.

Игнатов — серебряный призер чемпионата России (2021), бронзовый призер этапа Гран-при Rostelecom Cup (2019), двукратный победитель Финала Кубка России (2020, 2022).