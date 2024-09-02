Олимпийская чемпионка Ласицкене рассказала, что никогда не прогуливала уроки в школе

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене за время учебы в школе не пропустила ни одного урока без уважительной причины. Об этом спортсменка рассказала ТАСС.

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"Я училась в школе хорошо, старалась быть прилежной ученицей, у нас был прекрасный класс, прекрасные учителя, - рассказала Ласицкене. - В школу я ходила с удовольствием и сейчас с теплотой вспоминаю те годы. Что касается любимого предмета, то мне кроме физкультуры очень нравилась биология, еще историю очень любила. Но что касается математики, то это не про меня, хотя нелюбимых предметов не было на самом деле, потому что все учителя стремились привить нам любовь к знаниям".

"После 9-го класса, когда я начала выступать на международных соревнованиях и ездила на тренировочные сборы, мне достаточно часто приходилось пропускать занятия. И учителя с пониманием относились к моему отсутствию, они мне давали задания, которые я всегда сдавала, когда возвращалась домой. Школа меня всегда поддерживала, да и сейчас поддерживает, за что я всем очень благодарна. Я никогда не прогуливала уроки, пропускала их только из-за соревнований или сборов", - добавила собеседница ТАСС.

Ласицкене, выросшая в городе Прохладный в Кабардино-Балкарии, закончила школу в 2010 году.