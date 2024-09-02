Вратарь ПСЖ Сафонов пытается добиться встреч с дочерью

Вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов почти год пытается добиться от бывшей жены встреч со своей дочерью, но она не отвечает на звонки и сообщения. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Казачек и Сафонов развелись в октябре 2021 года. Анастасия Казачек обвинила футболиста в измене и сообщила в социальных сетях, что их семья распалась.

При этом, по данным Baza, футболист не может добиться встреч с маленькой дочерью. Канал привел фото СМС футболиста, написанных бывшей жене, где он в ноябре, декабре, марте, мае и июне спрашивает, где и когда сможет увидеть дочь. Но все они остались без ответа.

Канал отмечает, что в настоящее время Матвей Сафонов пытается подписать с Анастасией Казачек мировое соглашение. По условиям соглашения их общая дочь остается жить с матерью, но, когда девочке исполнится 10 лет, она может выбрать проживание с отцом, если захочет, и мать не должна этому препятствовать.

Также Сафонов настаивает на том, что Казачек должна предупреждать его о переезде и сообщать новый адрес, и требует права видеться с дочерью и в праздники, и в рабочие дни. Также, согласно мировому соглашению, забирать девочку из школы и кружков могут только родители и бабушки с дедушками, но не посторонние лица.

Сафонов хочет иметь возможность путешествовать с дочерью за границу и проводить в обществе ребенка свой день рождения и дни рождения своих родителей.

В случае возвращения футболиста в Россию, он хочет проводить время с дочерью каждый будний день по вечерам и все выходные через неделю, три недели летом и все государственные праздники.

Сафонов является воспитанником футбольного клуба «Краснодара». В состав основной команды он входил с 2019 года, на его счету 175 матчей в различных турнирах. Также вратарь играл за сборную России в 13 матчах, восемь из которых отстоял «на ноль».

Этим летом Матвей Сафонов перешел во французский «Пари Сен-Жермен». В ПСЖ отметили, что соглашение с вратарем рассчитано на пять лет — до 2029 года.