«Стекает в канализацию»: Загитова раскрыла, как борется с усталостью

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова стала гостьей прямого эфира, проведенного в официальном VK-сообществе магазина профессиональной косметики и парфюмерии «Золотое яблоко», и рассказала, как борется с усталостью. Ее слова приводит Sport24.

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«Я всегда иду в душ, дабы смыть все, что накопилось, всю усталость. Вода на самом деле имеет такое свойство делать так, что у тебя как будто вся усталость вместе с этой водой стекает в канализацию. Или куда она там стекает? В канализацию же вроде? На самом деле вот эти запахи меня очень бодрят, и появляется какое-то настроение», — поделилась фигуристка.

29 августа в Казани состоялась премьера ледового шоу Загитовой «Хранители времени».

Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр в 2018 году. Помимо золота Игр, в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, однако о ее завершении так и не объявила.

После приостановки карьеры вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным Загитова вела шоу «Ледниковый период».