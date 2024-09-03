Валуев считает, что Бах может всех обмануть

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах может всех обмануть и не уйти со своего поста. Такое мнение ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) высказал бывший чемпион мира по боксу и депутат Николай Валуев.

10 августа Бах заявил, что не будет переизбираться на новый срок. Выборы президента МОК пройдут в марте 2025 года на сессии организации в Греции, заявки принимаются до 15 сентября.

"Он сказал, что уходит и не будет больше избираться, - сказал Валуев. - Но, вполне вероятно, что он может всех обмануть и остаться. Он ведь никому ничего не должен. Он привык к этой власти. МОК уже давно не исключительно спортивная организация, он пропитан политикой".

Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в 2024 году - "Дальний Восток - 2030. Объединим усилия, создавая возможности". Деловые мероприятия ВЭФ-2024 разделены на семь тематических блоков: "Новые контуры международного сотрудничества", "Технологии независимости", "Финансовая система ценностей", "Россия дальневосточная", "Люди, образование и патриотизм", "Транспорт и логистика: новые маршруты" и "Мастер-планы: от архитектуры к экономике". Организатор мероприятия - Фонд Росконгресс. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.