Российский фигурист рассказал, как писал Криштиану Роналду

Фигуристы Анна Коломенская и Артём Фролов, выступающие в танцах на льду, порассуждали о любимой музыке.

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— Тематика ритм‑танца на сезон‑2025/2026 — музыка XXI века. Под какие треки вы бы могли откатать?

Анна: Будем кататься под Егора Крида, я заставлю его.

Артём: У Инстасамки есть трек в обработке в стиле лезгинки, покатаемся (смеётся).

Анна: Нет, никогда (смеётся).

— Кто ваши любимчики среди исполнителей?

Артём: Мне в последнее время нравится A.V.G, в тачке прикольно слушать, вайб Патриарших прудов. Музыка 80‑х стала симпатизировать, Black Betty, например.

Анна: Lana Del Rey, Lil Baby, Travis Scott.

Артём: Шараут всем вышеназванным, я теперь всем буду передавать приветы. До сих пор жду совета от Криштиану Роналду по внешнему виду, как выглядеть так же, как он. Видимо, он ещё не увидел моё прошлое интервью, где салютовал ему.

Я когда совсем маленький был, писал Криштиану в социальные сети мотивирующие сообщения, жду, когда мне это аукнется, – приводит слова Фролова и Коломенской «Матч ТВ».

Фигуристы тренируются в группе Дениса Самохина. В сезоне-2024/2025 они дебютируют во взрослом катании.