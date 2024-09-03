Фетисов е приедет на матч звезд во Владивосток из‑за смерти отца

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов заявил «Матч ТВ», что не сможет приехать на матч звезд во Владивосток из‑за смерти отца.

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4 сентября во Владивостоке на «Фетисов Арене» должен пройти матч между легендами хоккея и участниками Восточного экономического форума (ВЭФ).