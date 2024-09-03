Фетисов е приедет на матч звезд во Владивосток из‑за смерти отца

Фетисов сообщил, что не приедет на хоккейный матч звезд во Владивосток из‑за смерти отца
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов заявил «Матч ТВ», что не сможет приехать на матч звезд во Владивосток из‑за смерти отца.
4 сентября во Владивостоке на «Фетисов Арене» должен пройти матч между легендами хоккея и участниками Восточного экономического форума (ВЭФ).
— У меня не получится приехать на матч звезд во Владивосток. Семейные обстоятельства. У меня папа ушел из жизни, — сказал Фетисов «Матч ТВ».