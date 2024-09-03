Российский хоккеист рассказал о недостатках жизни в США и Канаде

Российский хоккеист Евгений Свечников рассказал о недостатках жизни в США и Канаде. Его слова приводит Sport 24.

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«Не хватало нашего менталитета, общения по душам. Той же бани, еды, природы русской, она у нас неповторимая. Да и в принципе русского языка не хватало», — рассказал 27-летний форвард.

Свечников провел в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) девять лет — с 2014 по 2023 год. Он выступал за «Детройт Ред Уингс», «Виннипег Джетс» и «Сан-Хосе Шаркс». Летом 2024-го форвард подписал контракт с казанским «Ак Барсом». Перед стартом предстоящего сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) нападающий перешел в нижегородское «Торпедо».

Ранее защитник московского ЦСКА Дмитрий Саморуков, который этим летом вернулся из НХЛ, сравнил Россию и Северную Америку. «В Штатах тебе могут в лицо сказать, что ты лучший, а в состав не поставить. Когда варишься в этой теме, то понимаешь, как все устроено», — заявил Саморуков.