Емельяненко, попавший в рехаб, не планирует завершать карьеру

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко находится в Ингушетии у друзей и не рассматривает вариант завершения карьеры. Об этом ТАСС рассказали в команде спортсмена.

Ранее представитель реабилитационного центра "Иман" в Ингушетии рассказал ТАСС, что Емельяненко находится в центре.

"Александр в Ингушетии, отдыхает. О завершении карьеры разговоров нет", - сказал собеседник агентства.

Емельяненко 44 года. Последний бой он провел в мае 2023 года, победив блогера Евгения Ершова.