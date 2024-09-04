Умер отец братьев Буре

Отец хоккеистов Павла и Валерия Буре Владимир скончался на 74-м году жизни.

Об этом сообщает «Матч ТВ».

«С прискорбием сообщаем о кончине Владимира Буре — 3 сентября 2024 года в городе Майами, штат Флорида», — заявили близкие к Буре-старшему люди.

Сообщается, что несколькими неделями ранее Владимир Буре был госпитализирован из-за болей в сердце.

Буре-старший завоевал четыре олимпийские награды по плаванию, два раза выигрывал Кубок Стэнли в качестве тренера «Нью-Джерси Девилз». Также он являлся вице-президентом клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА с 2010 по 2012 год.