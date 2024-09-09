Назван самый популярный детский вид спорта. Исследование Rambler&Co

Специально к началу учебного года аналитики медиахолдинга Rambler&Co и СберСтрахование опросили 27 тысяч интернет-пользователей и узнали, каким спортом занимаются их дети, и как часто посещают тренировки. Оказалось, что в спортивные секции ходят 54% школьников.

Самыми популярными оказались занятия единоборствами (карате, дзюдо, тхэквондо и так далее): 27% родителей рассказали, что их дети посещают такие секции. На втором месте — игровые виды спорта: футбол, хоккей, теннис и другие (23%). Также в пятерку популярных секций вошли плавание (16%), танцы и хореография (11%) и гимнастика (8%). Интересно, что 1% опрошенных родителей указали, что их ребёнок занимается киберспортом, который в этом году признан олимпийским видом спорта. Остальные 14% опрошенных указали другие виды спорта.

Почти половина — 47% детей, посещающих секции, тренируются 3-4 раза в неделю, 17% — ещё чаще. Уделяют время спортивным занятиям 1-2 раза в неделю 36% детей. Обычно ребёнок добирается до секции самостоятельно, пешком или на общественном транспорте (49%). Сопровождать детей предпочитает 51% родителей, из которых 30% регулярно отвозят их на машине.

Большинство респондентов среди основных причин отдать ребёнка в спорт указали пользу для здоровья (33%). Почти столько же, (30%) поделились, что их дети сами проявили интерес и выбрали занятия на свой вкус. Еще 22% родителей ценят спорт в первую очередь за то, что он развивает самодисциплину. При этом только 3% опрошенных россиян водят детей на тренировки ради достижения высоких результатов. Также 11% респондентов отметили, что отдали детей в спорт, чтобы занять их свободное время. По советам врачей в секции водит детей 1% опрошенных.

Опрос показал, что в финансовом плане спортивные секции оказались вполне доступны: 47% родителей тратят на секции ребёнка до 5 тыс. рублей в месяц, а 15% и вовсе рассказали, что занятия бесплатны. Еще 21% опрошенных тратят 5-10 тыс. рублей, 9% — 10-20 тыс. рублей, а 9% — более 20 тыс.