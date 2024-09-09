Загитова кардинально сменила имидж

Загитова показала, как кардинально сменила имидж перед контрольными прокатами
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова показала свою новую стрижку.
Фигуристка поделилась новой фотографией со стрижкой каре в своём телеграм-канале, кратко подписав её эмодзи с чёрным сердцем. Ранее Алина делилась снимком с отрезанными волосами.
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Напомним, 14-15 сентября в Санкт-Петербурге состоятся контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию. В прошлом году Алина Загитова работала в качестве ведущей на прокатах в паре с двукратным олимпийским чемпионом Максимом Траньковым и задавала вопросы фигуристам по окончании выступлений.
Ранее Алина Загитова дебютировала в шоу Татьяны Навки «Вечера на Хуторе» в Сочи. Фигуристка впервые исполнила роль Одарки, которую также играли Камила Валиева и Анна Щербакова.