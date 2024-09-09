Лаврову подарили футболку с автографом любимого футболиста из Бразилии

Глава МИД Бразилии Мауро Виэйра на переговорах в Эр-Рияде вручил министру иностранных дел РФ футболку с подписью игрока сборной и «Реала» Винисиуса Жуниора, пишет ТАСС. Подарок был в цветах национальной команды. Лавров подтвердил, что Жуниор — один из его любимых футболистов.

Она подписана Винисиусом Жуниором, одним из игроков нашей сборной, — отметил Виэйра.

Лавров с детства увлекается футболом. Он болеет за «Спартак» с малых лет, когда жил в Ногинске рядом с одноименным стадионом.

Лавров в Эр-Рияде подарил коллеге из Индонезии Ретно Марсуди две броши. По словам представителя МИД Марии Захаровой, Россия всегда придерживалась такой логики — в политике, как и в жизни, всегда должно оставаться место для человеческой нотки. Примечательно, что глава индонезийского ведомства заявила, что ей понравилось украшение, когда она увидела его на Захаровой.

В феврале пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин подарил Ким Чен Ыну автомобиль марки Aurus. Автомобиль передали 18 февраля сестре лидера КНДР, заместителю заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон. Она назвала этот жест со стороны России «свидетельством особых дружеских отношений».