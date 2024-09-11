России предложили использовать казахстанские базы для подготовки спортсменов

Казахстан готов предоставить России свои олимпийские базы для максимального использования спортсменами РФ. Об этом заявил министр туризма и спорта Казахстана Ербол Мырзабосынов на встрече с министром спорта России Михаилом Дегтяревым.

"За последние два года казахстанские спортсмены провели более 40 учебно-тренировочных сборов на территории России, что укрепляет спортивные связи между двумя странами. Наша страна предлагает продолжить данную практику и максимально использовать возможности наших баз олимпийской подготовки", - приводит комментарий Мырзабосынова пресс-служба казахстанского ведомства.

В ходе встречи, которая состоялась в рамках проходящих в Казахстане Всемирных игр кочевников, Мырзабосынов отметил высокий уровень сотрудничества двух стран, подчеркнув успехи в проведении ключевых международных спортивных мероприятий, таких как Игры БРИКС и "Дети Азии".

В ведомстве указали, что в этом году казахстанская сборная активно участвовала в этих соревнованиях, отправив на Игры БРИКС 108 спортсменов, а на "Дети Азии" - 200 спортсменов. Казахстанский министр также напомнил, что в спортивную программу Всемирных игр кочевников был включен национальный вид спорта Якутии мас-рестлинг, а также татарская национальная борьба корэш.

По данным министерства туризма и спорта, участие во Всемирных играх кочевников в Казахстане принимают участие 197 представителей России.