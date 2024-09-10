РУСАДА установило рекорд года по количеству взятых допинг-проб

Инспекторы допинг-контроля Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в августе взяли у спортсменов 1 122 пробы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РУСАДА.

"В августе Российским антидопинговым агентством были отобраны 1 122 пробы", - сказала представительница агентства.

Всего с начала года РУСАДА было собрано 8 190 проб (1 122 - в августе, 1 071 - в июле, 935 - в июне, 1 034 - в мае, 1 029 - в апреле, 990 - в марте, 1 039 - в феврале, 970 - в январе).

За 12 месяцев 2023 года РУСАДА взяло 11 091 пробу, в 2022-м - 11 053.