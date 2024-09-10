Российские паралимпийцы прилетели в Москву с Игр в Париже

Рейс с российскими спортсменам, принимавшими участие в Паралимпийских играх в Париже, приземлился в московский аэропорт Шереметьево. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Изначально планировалось, что спортсмены прилетят в аэропорт Внуково, однако из-за атаки БПЛА в Подмосковье рейс был перенаправлен в Шереметьево.

На Паралимпиаде российские атлеты выиграли 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые медали. На Играх выступили 88 россиян, им было разрешено соревноваться только в нейтральном статусе, а медали спортсменов не учитывались в общем зачете. В честь победы российских спортсменов звучал гимн Международного паралимпийского комитета.