Panasonic прекратила спонсорство Олимпийских игр

Японский производитель бытовой техники и электронных товаров компания Panasonic вышла из числа спонсоров Олимпийских игр. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление компании.

Panasonic был спонсором Олимпиад с 1987 года. Как отмечается в заявлении, решение связано с тем, что компания постоянно пересматривает развитие спонсорских отношений, оно было принято после консультаций с Международным олимпийским комитетом.

24 мая агентство Kyodo сообщило, что из числа спонсоров Олимпиад выйдет японская автомобилестроительная корпорация Toyota Motor. В число ведущих спонсоров Олимпиад сейчас входят 13 корпораций. После ухода Panasonic и Toyota Motor последним представителем Японии среди спонсоров Игр остался производитель автомобильных покрышек Bridgestone.