В Госдуме предложили представить медалистов Паралимпийских игр к государственным наградам

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев заявил, что российских паралимпийцев, завоевавших медали на Играх 2024 года в Париже, нужно представить к государственным наградам.

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Российские спортсмены завоевали 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые награды на Паралимпиаде в столице Франции.

— Поздравляю всех спортсменов, которые завоевали медали для нашей страны! 64 медали — прекрасный результат. Наши паралимпийцы показали и доказали всем, что Россия до сих пор является одной из самых спортивных стран в мире, несмотря на санкции со стороны «западных коллег». Предлагаю представить всех медалистов к государственным наградам. Тем спортсменам, кто не смог завоевать медали, не стоит расстраиваться. Мы болели за них всей страной, у них была отличная поддержка. Уверен, что на следующих соревнованиях все получится. Также хочу отдельно поблагодарить президента Паралимпийского комитета России (ПКР) Павла Рожкова и его команду. Они большие молодцы. ПКР проделал огромную работу для того, чтобы наши спортсмены попали на Паралимпийские игры. Все эти 64 медали во многом их заслуга. Большое спасибо ПКР и нашим спортсменам, — передает слова Свищева корреспондент «Матч ТВ».

Паралимпиада в Париже завершилась 8 сентября.