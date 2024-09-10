«Вроде девочка, хочется и платьишко одеть». Камила Валиева — о том, как любит одеваться

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала, какую одежду любит носить.

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«Ну, всё миксую, но вообще, конечно, более свободную. Я не знаю, как это работает, потому что мы постоянно на тренировках во всём обтягивающемся катаемся, выступаем. И как будто бы ты хочешь дать себе немножко свободы, и одеваешь вот эти прямые джинсы, большие футболки. Конечно, да. Ну, есть момент, когда ты думаешь, ну, вроде девочка, хочется и платьишко одеть. Ну, да, конечно, вот это по большей степени кроссовки, кеды и более свободные вещи», — сказала Валиева в подкасте «Go учиться».

2 сентября Камила Валиева выступила с торжественной речью на вручении студенческих билетов в МГУСиТ, где будет учиться на тренера. Спортсменку представили олимпийской чемпионкой, хотя российских фигуристов лишили командного золота за Игры в Пекине, а результаты её выступления аннулировали.