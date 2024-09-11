Экс‑футболист «Арсенала» получил 14 лет тюрьмы

Бывший футболист Кирнан Хьюз‑Мейсон, из‑за которого двухлетняя девочка получила тяжелые черепно‑мозговые травмы, приговорен к 14 годам тюрьмы, сообщает Би‑би‑си.

32‑летний Хьюз‑Мейсон был признан виновным в жестоком обращении с детьми и умышленном причинении тяжких телесных повреждений.

В 2020 году двухлетняя девочка попала в больницу в тяжелом состоянии: 17 травм на ее ногах, спине, лице и груди. Она пробыла в коме две недели и получила тяжелейшие черепно‑мозговые травмы, из‑за которых ей требуется круглосуточный уход. Хьюз‑Мейсон пыталась заявить парамедикам, что девочка получила травму, упав на кукольный домик.

До вынесения приговора Хьюз‑Мейсон был тренером футбольного клуба «Энфилд Боро», ранее играл за «Миллуолл». Также Хьюз‑Мейсон выступал за молодежные футбольные академии «Арсенала» и «Тоттенхэма».