РУСАДА с начала года выявило 59 возможных нарушений антидопинговых правил

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в августе выявило семь случаев возможных нарушений антидопинговых правил. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РУСАДА.

"В августе 2024 года РУСАДА выявлено 7 случаев возможных нарушений антидопинговых правил", - сказала собеседница ТАСС.

Всего за восемь месяцев было выявлено 59 нарушений (в феврале и январе по четыре, в марте - семь, в апреле - четыре, в мае - шесть, в июне - 14, в июле - 13, в августе - 7).

С января по декабрь 2023 года было выявлено 150 случаев возможных нарушений антидопинговых правил.

Ранее генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова заявила ТАСС, что чаще всего в пробах спортсменов обнаруживаются анаболические стероиды, диуретики и маскирующие агенты, а также мельдоний.