Костомаров запустил свое шоу на Rutube и назвал имя первого гостя

Олимпийский чемпион Роман Костомаров, который выступал в танцах на льду с Татьяной Навкой, объявил о запуске своего шоу на Rutube. Первым гостем стал известный актёр и комик Александр Ревва.

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«Дорогие друзья, у меня для вас прекрасная новость — я запустил своё шоу на RUTUBE! Александр Ревва — первый гость, с которым мы поговорили по душам. Всем желаю приятного просмотра: ЭКСКЛЮЗИВНО НА RUTUBE Буду очень благодарен вашей поддержке, подписывайтесь на мой канал и следите за обновлениями, впереди много откровенных и душевных разговоров!» — написал Костомаров в соцсетях.

Ранее Роман Костомаров принял участие в благотворительном матче и признался, что впервые сыграл в футбол в новой жизни — после ампутации части конечностей в начале 2023-го.