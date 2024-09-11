Прах Белоусовой и Протопопова захоронили на "Литераторских мостках" в Петербурге

Прах двукратных олимпийских чемпионов по фигурному катанию Людмилы Белоусовой и Олега Протопопова был захоронен в Петербурге, на территории Волковского кладбища в некрополе "Литераторские мостки". Проводить легендарную пару в последний путь пришли родственники, друзья, ученики и представители власти, передает корреспондент ТАСС.

"Вы дарили нам свое искусство, красоту души, красоту человеческих отношений, - сказала в ходе церемонии одна из учениц Белоусовой и Протопопова Марина Анутина. - И сегодня нам выпала честь красиво закрыть последнюю страницу вашей славной истории. Ведь именно вы принесли своим творчеством славу нашему великому Ленинграду - Санкт-Петербургу. Вы навсегда будете в нашей памяти. Это забыть невозможно. Это самое счастливое время в моей жизни, время детства и юности. Потому что вы научили нас, как нужно жить, любить и работать. Покойтесь с миром, милые и любимые".

Протопопов скончался в ноябре 2023 года в Швейцарии, кремирование прошло в Гриндельвальде. Прах находился в префектуре города. В 2022 году Протопопов завещал, чтобы его похоронили в России, на Волковском кладбище вместе с супругой Людмилой Белоусовой. Ее прах Протопопов хранил дома.

"Мы познакомились с ним в 1946 году, когда пришли в секцию фигурного катания во Дворце пионеров имени Жданова. Олег отличался от всех нас, он был как будто сложен из прыжков, вращений, балетных поз. Он очень любил фигурное катание", - отметила в свою очередь фигуристка и подруга усопших Майя Кадышева.

Белоусова и Протопопов стали чемпионами Олимпийских игр в Инсбруке (1964) и Гренобле (1968). Пара по четыре раза подряд выигрывала золото чемпионатов мира (1965-1968) и чемпионатов Европы (1965-1968). Также они трижды выигрывали серебро чемпионатов мира, четырежды - серебро чемпионатов Европы.