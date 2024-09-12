Рожков сообщил, что решения об участии россиян в следующих Паралимпиадах пока нет

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Решение об участии российских паралимпийцев в Играх 2026 и 2028 годов пока не принято, это произойдет осенью следующего года. Об этом журналистам сообщил президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

"Определяющим будет решение [генеральной ассамблеи Международного паралимпийского комитета] осенью следующего года в Южной Корее. Есть заявление со стороны Украины, что они не допустят нашего участия, - сообщил Рожков. - Очень важно было, чтобы наши спортсмены прошли достойно Игры в Париже и не нарушили правила нейтральности". "Что касается зимних Игр, здесь еще сложнее вопрос. Два года назад некоторые виды спорта были переданы в международные олимпийские федерации. Какая там обстановка - вы знаете, мы, например, так и не смогли преодолеть преграды в велоспорте. На сегодня непонятно, дадут ли нашим спортсменам участвовать в квалификации к Играм. Мы начали вести консультации, но определенности пока нет", - заключил Рожков.