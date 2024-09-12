Белорусам на Паралимпиаде запрещали пользоваться белыми предметами

Белорусский пловец Егор Щелканов рассказал о странном запрете на белые предметы на Паралимпийских играх-2024. Его слова приводит Sputnik.

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«Белое полотенце, которое там везде есть, мне запретили использовать, так как белый цвет есть в нашем флаге», — рассказал спортсмен. Он добавил, что позднее удалось договориться с организаторами об отмене этого запрета.

Генеральный секретарь Паралимпийского комитета Белоруссии Николай Шудейко добавил, что по той же причине метательницу копья Елизавету Добровольскую заставили изменить цвет обуви. Ей пришлось перекрашивать обувь из белого цвета в розовый.

Белорусы, как и россияне, участвовали в Паралимпиаде-2024 в нейтральном статусе. Всего на турнире выступило восемь атлетов из Белоруссии.