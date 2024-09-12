Певица МакSим выступила перед 30 000 болельщиков на стадионе

Певица MakSим спела хит “Знаешь ли ты” вместе с 30 000 болельщиков ФК “Спартак”

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ФК «Спартак» вместе с Winline сделали разницу и устроили настоящий праздник в честь десятилетия «Лукойл Арены», собрав 30 000 болельщиков на шоу-матч. Праздничный матч посетили именитые футболисты и легенды клуба: Веллитон, Ари, Игор Митрески, Сальваторе Боккетти, Эммануэль Эменике и хоккеист Илья Ковальчук.

Сама певица пела свой знаменитый хит и негласный гимн ФК “Спартак” вместе с болельщиками в рамках открытия мероприятия. Эффектное появление в белом платье в пол и босиком вызвало у любителей клуба особый трепет: по легенде, фанаты поездки на выездные матчи ассоциируют со строчкой – «Шла босиком, не жалея ног».