Умер знаменитый спортивный комментатор Грэм Макнис

Скончался Грэм Макнис, известный спортивный комментатор, теле- и радиоведущий, режиссер и продюсер. В частности, Макнис был "лицом" канала Sky несколько десятилетий.

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Как передает 12 сентября Herald Sun, причина смерти 76-летнего шоумена - непродолжительная болезнь. В некрологе он назван "иконой австралийского спортивного вещания", а его карьера - "выдающейся".

Макнис начал работать в СМИ в 17 лет - с радио. В 1977-м перешел на телеканал Channel 10, где вел спортивные новости. На Sky - с 1986-го.

Далее Макнис занялся режиссурой, снимая документальные фильмы о спорте вообще и гонках в частности, а также на криминальные темы. Среди его работ - заказанный каналом Foxtel Crime Investigations Channel сериал о реальных преступлениях в Австралии - Crime Investigation Australia.