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Винер не будет претендовать на пост главы объединенной федерации гимнастики

Ирина Винер не будет выдвигаться на пост главы объединенной федерации гимнастики.

Винер отказалась от поста главы объединенной федерации гимнастики
© Sports.ru

Ранее глава Федерации спортивной гимнастики Василий Титов предложил объединить пять федераций (спортивной и художественной гимнастики, прыжков на батуте, аэробики и акробатики) в одну. Его поддержало Министерство спорта России

Винер является главой Всероссийской художественной гимнастики (ВФХГ). 

«Я не буду выдвигаться на пост руководителя (объединенной) федерации гимнастики.
Однозначно я была, есть и остаюсь линейным тренером на всю оставшуюся жизнь. Это было в моем начале, середине, как говорится, пролог, и эпилог остается таким же. Я линейный тренер», – сказала Винер.
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