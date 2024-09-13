Винер отказалась от поста главы объединенной федерации гимнастики

Винер не будет претендовать на пост главы объединенной федерации гимнастики
Ирина Винер не будет выдвигаться на пост главы объединенной федерации гимнастики.
Ранее глава Федерации спортивной гимнастики Василий Титов предложил объединить пять федераций (спортивной и художественной гимнастики, прыжков на батуте, аэробики и акробатики) в одну. Его поддержало Министерство спорта России.
Винер является главой Всероссийской художественной гимнастики (ВФХГ).
«Я не буду выдвигаться на пост руководителя (объединенной) федерации гимнастики.
Однозначно я была, есть и остаюсь линейным тренером на всю оставшуюся жизнь. Это было в моем начале, середине, как говорится, пролог, и эпилог остается таким же. Я линейный тренер», – сказала Винер.
«Челси» больше всех потратил и больше всех заработал в летнее трансферное окно. «МЮ» – третий по расходам, «Ман Сити» – третий по доходам
В топ-10 самых дорогих игроков КХЛ вошли двое россиян – Ткачев с зарплатой 120 млн в год и Шалунов – 85 млн. Четверо легионеров представляют Канаду, двое – США («СЭ»)
Татьяна Данченко: «Мы бы в Париже у всех выиграли. Мы как были выше по исполнению, образу, скорости, так и остались»