Стали известны кандидаты на пост президента МОК

Международный олимпийский комитет (МОК) назвал кандидатов на пост президента организации. Об этом сообщается на сайте комитета. Lenta.ru

В число кандидатов вошли глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьян Коу, президент Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ, глава Международного союза велосипедистов Давид Лапартьян, глава Международной федерации лыжного спорта и сноуборда Йохан Элиаш, вице-президент Международного олимпийского комитета Хуан Антонио Самаранч - младший, Фейсал Аль-Хусейн из Иордании, представительница Зимбабве Кирсти Ковентри. ТАСС

В августе 2024 года действующий президент МОК Томас Бах объявил, что покинет свой пост по окончании срока. Он возглавлял МОК более 10 лет, с 2013 года. Выборы нового главы организации пройдут в рамках сессии МОК с 18 по 21 марта 2025 года. Мероприятие состоится в Афинах (Греция). Чемпионат.com