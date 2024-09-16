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Стали известны кандидаты на пост президента МОК

Международный олимпийский комитет (МОК) назвал кандидатов на пост президента организации. Об этом сообщается на сайте комитета. Lenta.ru

Стали известны кандидаты на пост президента МОК
© РИА Новости

В число кандидатов вошли глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьян Коу, президент Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ, глава Международного союза велосипедистов Давид Лапартьян, глава Международной федерации лыжного спорта и сноуборда Йохан Элиаш, вице-президент Международного олимпийского комитета Хуан Антонио Самаранч - младший, Фейсал Аль-Хусейн из Иордании, представительница Зимбабве Кирсти Ковентри. ТАСС

В августе 2024 года действующий президент МОК Томас Бах объявил, что покинет свой пост по окончании срока. Он возглавлял МОК более 10 лет, с 2013 года. Выборы нового главы организации пройдут в рамках сессии МОК с 18 по 21 марта 2025 года. Мероприятие состоится в Афинах (Греция). Чемпионат.com