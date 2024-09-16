Светлана Журова назвала лучшего кандидата на пост президента МОК.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал список из семи претендентов, которые могут возглавить организацию в 2025 году. В их число вошли, в частности, глава World Athletics Себастьян Коу, а также вице-президент МОК Хуан Антонио Самаранч-младший.