Французский рэпер раскритиковал организаторов Олимпиады в Париже

Французский рэпер Booba подверг критике организаторов Олимпийских игр — 2024 в Париже (Франция) за разрушение спортивных ценностей.

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«Мне показалось неприличным интересоваться Олимпиадой, когда вокруг столько проблем, политика, кризис. Олимпийский огонь носил кто угодно. Они разрушили ценности спорта, даже вернули Снуп Догга, который курит траву целыми днями», — приводит слова рэпера RMC Sport.

Олимпийские игры 2024 года проходили в Париже с 26 июля по 11 августа. 15 российских спортсменов выступили в пяти видах спорта в нейтральном статусе и завоевали только одну медаль — теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер.