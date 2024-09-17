Россия заинтересована в проведении Всемирных игр кочевников

Россия рассматривает вариант проведения Всемирных игр кочевников. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказал вице-президент Комитета национальных и неолимпийских видов спорта России Игорь Павлюк.

В сентябре 2024 года в Казахстане прошли V Всемирные игры кочевников. Российская команда выступила на соревнованиях под флагом страны, заняв третье место по общему количеству медалей. Игры проходят раз в два года, следующие примет Киргизия.

"У нас есть время подумать, - сказал Павлюк. - Прежде чем получить право на проведение Игр, необходимо решить ряд вопросов, которые лежат в нормативной плоскости. Но мы готовы, наша страна уже научила весь мир тому, что если мероприятие проходит в России, то это, как говорит молодежь, всегда овертоп".

Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов отметил, что во время Всемирных игр кочевников в Казахстан "приезжали некоторые первые лица ряда наших республик и обсуждали перспективы заявиться".

Всемирные игры кочевников - международные соревнования по национальным и этническим видам спорта, включенные в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.