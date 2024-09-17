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Жена боксера Усика прокомментировала его задержание в Польше

Супруга украинского чемпиона мира по версии WBA, WBC и WBO в супертяжелом весе Александра Усика Екатерина прокомментировала задержание мужа в Польше. О ситуации она рассказала у себя в социальных сетях.

Жена боксера Усика прокомментировала его задержание в Польше
© Соцсети
«Все нормально, все хорошо. Ничего криминального. В скором времени Александр сам все объяснит», — написала Усик.
© Скриншот

Ранее олимпийский чемпиона и депутат Верховной рады Жан Беленюк сообщил о задержании боксера в аэропорту Кракова в Польше. Обстоятельства произошедшего пока неизвестны.

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