Жена боксера Усика прокомментировала его задержание в Польше

Супруга украинского чемпиона мира по версии WBA, WBC и WBO в супертяжелом весе Александра Усика Екатерина прокомментировала задержание мужа в Польше. О ситуации она рассказала у себя в социальных сетях.

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«Все нормально, все хорошо. Ничего криминального. В скором времени Александр сам все объяснит», — написала Усик.

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Ранее олимпийский чемпиона и депутат Верховной рады Жан Беленюк сообщил о задержании боксера в аэропорту Кракова в Польше. Обстоятельства произошедшего пока неизвестны.