Свищев анонсировал конференцию по развитию спорта в новых регионах РФ

Депутат Госдумы, член комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что в октябре пройдет конференция «Новые горизонты», посвященная развитию спорта и туризма в новых регионах России.

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В среду в Госдуме проходит первое заседание комитета по физической культуре и спорту под председательством Матыцина, избранным его главой накануне.

— На форуме по интеграции новых регионов в экономическое и правовое поле России, состоявшееся в марте в Ростове‑на‑Дону, было принято решение о продолжении данного мероприятия в виде конференции «Новые горизонты: развитие спорта и туризма в новых регионах России», которая пройдет в Республике Крым в период с 11–12 октября. Основные задачи конференции — меры поддержки и векторы развития регионального туризма и спорта, а также государственная поддержка и крупные инвестиционные и инфраструктурные проекты на территории новых субъектов РФ, — передает слова Свищева корреспондент «Матч ТВ».

Глава комитета Госдумы по физической культуры по спорту Олег Матыцин добавил, что в рамках конференции в Крыму пройдет выездное заседание комитета на тему реализации спортивных программ в новых регионах.