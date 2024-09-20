Лионель Месси открыл продюсерскую компанию 525 Rosario.

Компания займется созданием «семейных программ и премиального телевизионного контента». Будут выпускаться фильмы, бронированные ролики для спортсменов по всему миру, а также обслуживаться спортивные мероприятия.

Проект запущен совместно с Smuggler Entertainment – компанией, выпустившей документальные сериалы Apple TV+ Messi’s World Cup: The Rise of a Legend («Чемпионат мира Месси: восхождение легенды) и Messi Meets America («Месси встречает Америку»).

«Развлечения всегда были моей страстью, будь то на поле или в других областях. Меня действительно мотивирует возможность продолжить проект, который мы создали с Smuggler Entertainment, и расширить его для создания контента и впечатлений в глобальном масштабе с помощью этого нового предприятия», – сказал Месси.

Компания 525 Rosario названа в честь родного города Месси в Аргентине, решение призвано отразить «главные символы его корней и ценностей семьи».

Штаб-квартиры офисов будут находиться в Майами, где Месси в настоящее время играет за «Интер», и в Лос-Анджелесе. Они будут находиться под контролем генерального директора Smuggler Entertainment Тима Пасторе и семьи Месси.