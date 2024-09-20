Глава ОКР оценил список кандидатов на пост президента МОК

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков оценил список претендентов на пост главы Международного олимпийского комитета (МОК).

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В понедельник был объявлен список кандидатов на пост главы МОК. В него вошли президент World Athletics британец Себастьян Коу, испанец Хуан Антонио Самаранч‑младший, представительница Зимбабве Кирсти Ковентри, швед Йохан Элиаш, француз Давид Лапартьян, японец Моринари Ватанабэ и принц Иордании Фейсал аль‑Хусейн.

— Я думаю, что этот список должны оценивать непосредственные участники выборного процесса. Это члены Международного олимпийского комитета. Мы многих из тех, кто находится в списке, достаточно хорошо знаем, даем собственные оценки. Мы бы не хотели, чтобы наша оценка, наше видение каким‑то образом повлияло на выборный процесс. Уверен, что среди тех, кто есть в списке, есть как люди, с которыми очень непросто складываются отношения, так и те, с кем отношения носят системный и достаточно долгий характер. Очень сложно сегодня говорить о конструктивном подходе, я бы сконцентрировал внимание на том, что сам факт смены руководства Международного олимпийского комитета — это уже само по себе является неким шансом для перелистывания страницы, так сказать, началом взаимоотношений с чистого листа. Меня больше волнует сам факт смены лидерства в Международном олимпийском комитете, — приводит слова Позднякова РИА Новости Спорт.

Действующий глава МОК Томас Бах ранее объявил, что не будет переизбираться на новый срок. Выборы президента организации пройдут в марте 2025 года на сессии в Афинах.