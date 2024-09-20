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Глава ОКР Поздняков оценил список кандидатов на пост президента МОК

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков оценил список претендентов на пост главы Международного олимпийского комитета (МОК).

Глава ОКР оценил список кандидатов на пост президента МОК
© Матч ТВ

В понедельник был объявлен список кандидатов на пост главы МОК. В него вошли президент World Athletics британец Себастьян Коу, испанец Хуан Антонио Самаранч‑младший, представительница Зимбабве Кирсти Ковентри, швед Йохан Элиаш, француз Давид Лапартьян, японец Моринари Ватанабэ и принц Иордании Фейсал аль‑Хусейн.

— Я думаю, что этот список должны оценивать непосредственные участники выборного процесса. Это члены Международного олимпийского комитета. Мы многих из тех, кто находится в списке, достаточно хорошо знаем, даем собственные оценки. Мы бы не хотели, чтобы наша оценка, наше видение каким‑то образом повлияло на выборный процесс. Уверен, что среди тех, кто есть в списке, есть как люди, с которыми очень непросто складываются отношения, так и те, с кем отношения носят системный и достаточно долгий характер. Очень сложно сегодня говорить о конструктивном подходе, я бы сконцентрировал внимание на том, что сам факт смены руководства Международного олимпийского комитета — это уже само по себе является неким шансом для перелистывания страницы, так сказать, началом взаимоотношений с чистого листа. Меня больше волнует сам факт смены лидерства в Международном олимпийском комитете, — приводит слова Позднякова РИА Новости Спорт.

Действующий глава МОК Томас Бах ранее объявил, что не будет переизбираться на новый срок. Выборы президента организации пройдут в марте 2025 года на сессии в Афинах.

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