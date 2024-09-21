Гашек не вышел во 2-й тур чешских выборов в Сенат, он набрал 20,28% голосов

Бывший чешский хоккеист Доминик Гашек, участвовавший в выборах в Сенат Чехии в муниципалитете Бенешов, не смог пройти во 2-й тур. 59-летний Гашек набрал 20,28% голосов и занял третье место. Далее прошли первые два места. Об этом стало известно из онлайна выборов, ведущегося на сайте CT24.

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Конкуренты Гашека набрали 33,28% и 26,23% голосов соответственно.

Гашек после начала событий февраля 2022 года является одним из главных сторонников полного бана российского спорта в хоккее. Гашек неоднократно обращался к НХЛ с требованием запретить играть российским хоккеистам, мотивируя это тем, что игроки являются рекламой спецоперации на Украине.