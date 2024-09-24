WADA усилило допинг-контроль в чирлидинге, спорте на пилоне, прыжках на скакалке и других неолимпийских видах
WADA усилило допинг-контроль в неолимпийских видах спорта.
В документах Всемирного антидопингового агентства приводится минимальная доля проб в неолимпийских дисциплинах, которые должны быть проверены на ЭПО и гормон роста.
Правила для этих видов спорта привели в соответствие с другими видами спорта и дисциплинами, в которых предъявляются аналогичные физиологические требования.
В число видов спорта, в которых усилено тестирование на допинг, входят чирлидинг, спорт на пилоне, прыжки на скакалке, куреш, рафтинг, регбилиг, Ironman и другие.
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WADA усилило допинг-контроль в чирлидинге, спорте на пилоне, прыжках на скакалке и других неолимпийских видах