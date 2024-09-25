Пранкеры пообщались с главой USADA

Генеральный директор Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт заявил, что спортсмены, которые примут участие в Играх дружбы в России, не смогут участвовать на Олимпийских играх в будущем. Эту мысль он озвучил в разговоре с российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым), которые представились африканским чиновником.

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«МОК может это рассмотреть, если они почувствуют серьёзную угрозу со стороны этих Игр дружбы. Раньше существовало то, что называлось принципом взаимности… Если вы собираетесь участвовать в тех Играх, в которых нет допинг-контроля, которые не санкционированы нашей страной или нашей международной спортивной федерацией, то не сможете участвовать в Олимпийских играх», — сказал Тайгарт в разговоре, опубликованном в телеграм-канале пранкеров.

Всемирные игры дружбы, которые должны были состояться в сентябре 2024 года в Москве и Екатеринбурге, перенесены.